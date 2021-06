Naruto, lo sharingan di Madara e il controllo su Kurama: tutto questo in un'epica figure

All'interno di Naruto non è mancata la presenza di individui enigmatici, potenti e pericolosi solo a sentir essere nominati. Uno di essi è sicuramente Madara Uchiha, uno dei ninja in assoluto più forti del capolavoro di Masashi Kishimoto grazie alle sue abilità oculari e perseveranza che gli hanno persino permesso di sviluppare il rinnegan.

Una delle prime volte che lo vediamo all'opera è in un flashback in cui il potente Uchiha si scontra con Hashirama, leader del Clan Senju, che lo sconfigge a seguito di un combattimento straordinario. Proprio durante la battaglia tra i due si intravede un potere con pochi eguali da parte di Madara che, grazie allo sharingan, riesce persino ad assoggettare al suo comando una creatura del calibro di Kurama, la Volpe a Nove Code.

A tal proposito, recentemente Burning Wind Studio ha voluto omaggiare il franchise con un modellino in scala dedicato proprio allo scontro tra Madara e Hashirama, lo stesso che potete ammirare in tutto il suo splendore in calce alla notizia. Nel modellino in questione, dunque, Madara controlla un Kyuubi imponente di reagire alle tecniche oculari dell'Uchiha. La statuetta è già disponibile al preordine al costo di 450 euro totali con la spedizione attesa nel quarto trimestre del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala di Burning Wind Studio, vi piace? Diteci la vostra, come al solito con un commento qua sotto.