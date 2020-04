Naruto: Shikamaru vi lascerà senza parole in questo cosplay realistico

Masashi Kishimoto, leggendario autore di Naruto, è stato recentemente al centro di diverse discussioni in merito alla cancellazione di Samurai 8: la leggenda di Hachimaru, titolo che non è mai riuscito a spiccare tra le altre serie di Weekly Shonen Jump. Nonostante ciò, la sua opera magna continua ad appassionare migliaia di fan in tutto il mondo.

Tra alti e bassi, Naruto è un franchise estremamente florido anche al di fuori dal Giappone, complice una popolarità imponente e preservata dall'attuale seguito del manga, Boruto: Naruto Next Generations. Ad ogni modo, la serie è stata spesso al centro dell'attenzione di numerosi artisti, anche tra rapper americani, che hanno continuato a supportare l'opera grazie alla propria creatività.

Recentemente, bakka Cosplay ha tentato di realizzare un'ardua impresa, ovvero realizzare un'interpretazione il più fedele possibile al personaggio di Shikamaru, braccio destro del settimo Hokage nonché probabile futuro Leader del Villaggio della Foglia. Lo straordinario cosplay in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha stupito gli appassionati per la resa finale, ricca di dettagli da apparire quasi "plastificata". L'artista, inoltre, ha condiviso anche il "making-of" del personaggio, accessibile tramite il link allegato al posto originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, lo trovate abbastanza fedele al personaggio originale? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.