Naruto - Shikamaru Shinden: pubblicata la copertina del romanzo!

A partire dal 4 luglio 2018, in tutte le librerie, fumetterie ed edicole giapponesi ma anche online, Shueisha pubblicherà il terzo romanzo di Naruto, ispirato all'opera del grande maestro Masashi Kishimoto. Finalmente possiamo ammirare la copertina realizzata dal sensei, che ritrae Shikamaru in una posa molto concentrata.

La nuova serie di tre light novel è incentrata, rispettivamente, su Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha e su Shikamaru Nara nella loro età adulta e gli eventi si svolgono durante la nuova generazione di ninja, quella presente in Boruto: Naruto Next Generations. Molto importante sarà il rapporto tra padre e figli a cavallo della nuova era dei ninja che sta per sopraggiungere.

La terza light novel, in particolare, è incentrata su Shikamaru Nara, ambasciatore della Foglia e braccio destro fidato di Naruto nel suo ruolo di Settimo Hokage. Nelle ultime ore il sito web ufficiale di Jump J-Books ha pubblicato la copertina provvisoria del romanzo, che presenta il genio nella sua versione adulta. Come per i precedenti lavori, anche questa copertina è illustrata da Masashi Kishimoto in persona. In calce proponiamo il disegno creato.

Tutte le illustrazioni, ricordiamo, sono a cura di Masashi Kishimoto per l'intera serie Shinden. Che ne pensate di questa copertina?E' di vostro gradimento?