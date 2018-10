Naruto Shinden: il romanzo su Sasuke dimostra la grande saggezza dell'Uchiha!

Come i fan ormai sapranno, in Giappone sono usciti tre nuovi romanzi spin-off ispirati al mondo di Naruto: la serie, intitolata Naruto Shinden - Oyako no Hi, ha per protagonisti il Settimo Hokage, Sasuke Uchiha e Shikamaru Nara. Proprio su Sasuke arrivano nuovi dettagli grazie al sempre preciso Organic Dinosaur.

In particolare, nel corso di uno dei capitoli che compongono la novel dedicata a Sasuke, assistiamo questa volta a un momento in cui l'Uchiha addestra Boruto Uzumaki dando prova delle sue incredibilità abilità di ninja, che lo pongono al livello di un vero e proprio genio.

La scena vede Sasuke chiedere a Boruto perché odia gli strumenti ninja. Non è difficile immaginare perché, dal momento che la carriera da shinobi del giovane ha rischiato di essere rovinata a causa dell'utilizzo improprio di questi oggetti, ma proprio per questo il suo maestro decide di impartirgli una lezione speciale, inizialmente incoraggiandolo e in seguito utilizzando le sue conoscenze scientifiche.

Sasuke afferma che il progresso tecnologico e la pace che vivono in questa epoca è qualcosa che i ninja di un tempo potevano soltanto sognare. Per lungo tempo, infatti, gli shinobi si sono addestrati duramente e instancabilmente, e dopo aver detto ciò l'Uchiha mostra a Boruto il suo kunai. L'arma è intrisa di ruggine, ma il suo proprietario afferma di aver condotto una serie di esperimenti per sfruttare la ruggine a suo vantaggio.

"Lanciando un kunai del genere tra due fonti elettriche, una potenza speciale gli permetterà di accelerare. Simili conoscenze sono state raggiunte dai nostri predecessori, che hanno potuto osservare un numero incredibile di cose e di analizzarle. Ciò vale anche per gli strumenti ninja, rappresentano tutta l'esperienza che abbiamo accumulato negli anni".

Con questo ragionamento, nel romanzo a lui dedicato di Naruto Shinden, Sasuke si è dimostrato ancora una volta incredibilmente saggio ed esperto. Cosa ne pensate?