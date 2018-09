Naruto Shinden: il romanzo su Sasuke risolve un buco di trama sulla famiglia Uchiha

Grazie alle traduzioni comparse in Rete negli ultimi tempi, apprendiamo qualche dettaglio relativo ai romanzi della serie Naruto Shinden - Oyako no Hi. Questa volta parliamo di Sasuke, le cui vicende risolvono un piccolo buco di trama legato alla famiglia Uchiha.

Parliamo, infatti, dell'abitazione in cui vivono Sarada, Sakura e Sasuke. In precedenza, per la precisione nell'episodio 19 di Boruto: Naruto Next Generations, la moglie dell'Uchiha aveva distrutto la casa con un colpo violento, il tutto all'insaputa del ninja vagabondo - il quale, intanto, era impegnato in una delle sue tante missioni al di fuori del Villaggio della Foglia.

In seguito abbiamo visto più volte Sasuke tornare a casa come se nulla fosse accaduto. All'interno del romanzo in questione, però, viene spiegato il motivo: tornato da una ricognizione, l'Uchiha si chiede per l'appunto dove sia la sua abitazione dopo aver trovare un terreno spoglio e desolato al suo posto.

Infine il ninja ricorda di un biglietto lasciatogli da Sakura, nella quale l'ex allieva di Tsunade gli comunica il nuovo indirizzo presso cui recarsi. Cosa ne pensate di questo piccolo momento riempitivo, volto a risolvere una questione lasciata "in sospeso" nell'anime di Boruto?

Ricordiamo che, tra le nuove informazioni pervenuteci di recente, abbiamo appreso anche una nuova abilità di Sasuke.