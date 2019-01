Naruto Shinden: il romanzo su Sasuke rivela un dettaglio sul rapporto con Sakura

Con l’avvento di Boruto: Naruto Next Generations, i fan dell’opera nata dalle matite di Kishimoto hanno potuto scoprire un lato più “tenero” di Sasuke Uchiha, che nella serie principale è sempre stato ossessionato da un singolare e sfrenato desiderio di vendetta. A tal proposito, l’utente Reddit Organic Dinosaur ha recentemente tradotto un altro capitolo del romanzo dedicato al personaggio - il cosiddetto “Sasuke Shinden” - rivelando alcuni dettagli piuttosto interessanti sul rapporto fra il potente Uchiha e la moglie Sakura Haruno.



Dopo aver trascorso due intere settimane ad allenare Boruto Uzumaki e compagni, Sasuke ha spiegato ai suoi “allievi” provvisori di essere nuovamente in partenza, poiché gli è stata affidata un’importante missione investigativa. Quando la figlia Sarada, sorpresa dalle parole del padre, ha preteso di sapere se la madre fosse stata informata della faccenda, Sasuke ha rivelato che la coppia, dopo cena, è solita parlare molto.



Dal momento che Sasuke è quasi sempre in viaggio, i fan temevano che il ninja e sua moglie non avessero un legame molto profondo, ma a quanto pare le cose stanno molto diversamente. A dispetto dei pronostici e del tempo trascorso in loro compagnia, Sasuke sembra tenere a entrambe le donne della sua famiglia, anche se spesso cerca di non darlo a vedere. E voi, cosa ne pensate di questa rivelazione? Vi sareste aspettati un comportamento così tenero dal solitario e tenebroso Sasuke Uchiha?

FONTE: CB







