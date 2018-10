Naruto Shinden: il romanzo su Sasuke spiega l'importanza della scienza e della tecnologia

Da Jiraiya a Konohamaru, passando per Kakashi e lo stesso Iruka, il franchise di Naruto ci ha mostrato svariate generazioni di insegnanti ninja, ma uno dei più recenti romanzi della serie ha addirittura visto il solitario Sasuke Uchiha alle prese con un manipolo di allievi...

Attraverso le traduzioni effettuate puntualmente dall’utente Reddit noto come Organic Dinosaur, abbiamo recentemente scoperto il contenuto di un nuovo capitolo del cosiddetto “Sasuke Shinden”, il romanzo appunto dedicato al capostipite del nuovo Clan Uchiha.



Come i fan già sapranno, Boruto Uzumaki, nel corso dell’Esame di Selezione dei Chunin, ha utilizzato uno strumento ninja non consentito dal regolamento, e per questo motivo è stato squalificato dal suo stesso padre, Naruto. A ragion veduta, il ragazzo non vede più di buon occhio gli Stumenti Scientifici Ninja, costringendo il suo “nuovo” insegnante a spiegargli l’importanza che lo sviluppo tecnologico avrà per il futuro del Villaggio della Foglia.



Stando a quanto spiegato dal maestro Sasuke, proprio la scienza è ciò che permetterà alle prossime generazioni di ninja di Konoha di superare i propri predecessori: “Se comprenderai la scienza, riuscirai ad utilizzare meglio le tecniche ninja. Scienza e ninjutsu non sono agli antipodi: si sviluppano e derivano dalle stesse cose. Boruto, sei un eccellente ninja: hai ricevuto un’educazione esemplare. Inoltre possiedi un grande potente latente e altrettanta forza di volontà… Se coloro che sono morti per proteggere il villaggio potessero vederti, sono certo che sarebbero fieri di te” sono state le parole che Sasuke ha rivolto al ragazzo.

E voi, cosa ne pensate delle affermazioni di Sasuke? Saranno davvero la scienza e lo sviluppo tecnologico a permettere a Boruto e compagni di superare i grandi ninja del passato?