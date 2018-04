Naruto Shinden: svelato l'artwork in copertina per il primo romanzo spin-off!

Come ben saprete, ormai, tra maggio e luglio Shueisha si prepara a pubblicare tre romanzi inediti per il franchise di Naruto: si tratta di spin-off, che verranno illustrati da Masashi Kishimoto in persona, destinati a celebrare il 25° anniversario di Jump J Books. Ora siamo venuti a scoprire la copertina della prima novel, Naruto Shinden.

Il primo di questi tre romanzi si intitolerà Naruto Shinden – Oyako no Hi (Naruto: La nuova generazione - La giornata dei genitori e dei bambini) e, così come i due successivi, sarà dedicato prevalentemente al rapporto tra genitori e figli. Naruto Shinden uscirà il 2 maggio nelle librerie giapponesi e la storia principale vedrà Naruto alle prese con l'acquisto di un peluche da regalare alla sua secondogenita, la piccola Himawari. Altre storie incluse nella novel riguarderanno Hinata, impegnata in una missione con Boruto e i suoi familiari, Hanabi e Hiashi, e infine anche Choji con sua figlia Chocho.

In calce vi mostriamo l'artwork che farà da copertina a Naruto Shinden - Oyako no Hi, che ritrae proprio il Settimo Hokage con suo figlio Boruto. La novel sarà seguita a luglio da quello che, per ora, porta il titolo temporaneo di Sasuke Shinden, e sarà incentrato su Sasuke e Sakura alle prese con la loro figlia Sarada. Infine il terzo romanzo avrà per protagonista Shikamaru.

In Italia, il manga di Naruto è stato pubblicato da Planet Manga per Panini Comics, che attualmente sta curando anche l'edizione nostrata di Boruto: Naruto Next Generations.