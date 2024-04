Naruto Shippuden, sono questi i 10 episodi migliori dell'anime?

Con un totale di ben 500 episodi, Naruto Shippuden è ampiamente considerata dai fan del media una tra le più belle ed indimenticabili serie anime della storia. Caratterizzato da un ritmo non sempre impeccabile, l'anime di Naruto Shippuden ha però saputo tradurre i momenti più intensi delle pagine di Masashi Kishimoto con amore e risolutezza. Il risultato è una serie ricca di momenti epici ed emozionanti, condita da una colonna sonora di altissimo livello.

Quali sono i 10 episodi che più di altri sono rimasti nel cuore degli appassionati? Proviamo a fornire una lista, mentre ricordiamo anche i 4 scontri più memorabili di Naruto e Boruto.

L'amore di Hinata nell'episodio 166

L'episodio vede Hinata correre in soccorso a Naruto, affrontando Pain da sola e rivelando al protagonista i suoi sentimenti per lui. La brutale ma toccante sconfitta della giovane Hyuga pesa tanto a Naruto quanto allo spettatore.

L'Eroe della Foglia nell'episodio 175

Durante la conclusione dell'arco narrativo di Pain, Naruto vede finalmente coronato il suo sogno di essere riconosciuto da tutto il villaggio come un ninja di valore. Un momento commovente, che insegna allo spettatore l'importanza del non arrendersi mai nell'inseguimento dei propri obiettivi.

La sconfitta di Kaguya nell'episodio 474

Kaguya è il nemico finale di Naruto, colei che per prima ottenne il chakra sulla Terra consumando il frutto dell'Albero Divino. Il personaggio viene sconfitto e sigillato dai protagonisti nell'episodio 474, portando l'opera verso un finale emozionante.

Il Kirin di Sasuke visto nell'episodio 137

Durante il leggendario combattimento con il fratello Itachi, Sasuke è determinato a vincere per vendicare il suo clan. Per farlo non si risparmia nell'utilizzare una delle sue tecniche più spettacolari: Kirin. Il drago evocato è così potente da costringere Itachi ad attivare il suo Susanoo, impiegando le ultime energie e avviando lo scontro alla conclusione che tutti portiamo nel cuore.

La nascita di un grande villain, episodio 345

Durante questa puntata viene mostrato l'origine dell'odio di Obito. Il ninja infatti assiste all'uccisione di Rin da parte di Kakashi. Inconsapevole delle manipolazioni di Madara, Obito sprofonda nella collera e abbraccia i desideri di distruzione del maestro manipolatore, dando inizio ad una serie di eventi catastrofici.

La fine di Jiraiya, episodio 133

Il maestro che tanto ha insegnato a Naruto viene ucciso per mano di Pain, non senza avergli creato però molti problemi, nell'episodio 133.

Jiraiya abbandona il mondo con il sorriso, convinto che Naruto sarà il salvatore descritto dalle profezie, coronando uno tra i rapporti maestro-allievo più commoventi di sempre.

Episodio 248: il passato di Naruto

Questo momento racconta del coraggio disumano dei genitori di Naruto, che sacrificano la loro vita per salvare il Villaggio della Foglia subito dopo la nascita del protagonista, sigillando la Volpe a Nove Code proprio all'interno di Naruto.

Oltre a dare un cristallino esempio di cosa voglia dire essere un ninja, l'emozionante episodio mostra anche la potenza effettiva del leggendario Lampo Giallo di Konoha, il padre di Naruto.

Il confronto finale con Sasuke nell'episodio 478

Il rapporto tra i due protagonisti raggiunge l'apice nello scontro finale tra i due, sicuramente uno dei più spettacolari ed emozionanti di tutto Naruto Shippuden.

Messe da parte le ostilità alla fine della battaglia, finita in parità, i due ragazzi decidono di tornare ad essere per sempre amici.

Episodio 339: Io ti amerò sempre

L'epilogo perfetto per una delle sotto trame più toccanti ed intense di tutta la serie: finalmente Sasuke raggiunge la pace con il fratello Itachi, dopo aver scoperto la storia dello straordinario ninja che era stato.

Sasuke uscirà molto cambiato da questa esperienza, capovolgendo, come lo spettatore, la propria visione di Itachi.

Episodio 167

La rabbia di Naruto nel vedere Pain infliggere a Hinata una sconfitta potenzialmente letale porta il ninja a perdere il controllo della Volpe sigillata dentro di lui dal padre. Lo scontro tra i due entra nel vivo, con sequenze di battaglia ad altissima intensità, portando l'episodio ad essere considerato uno dei più epici e memorabili di tutta la serie.

