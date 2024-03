Naruto Shippuden, 2 saghe in italiano arrivano su Prime Video: dove si ferma la storia?

Mentre il mondo degli appassionati resta fermo in attesa di novità sui 4 nuovi episodi di Naruto - i quali sarebbero dovuti arrivare nel mese di settembre 2023 per il 20° anniversario dell'anime -, la community italiana intraprende per l'ennesima volta un viaggio emozionante e avventuroso. Naruto Shippuden è su Prime Video con nuove puntate!

Se l'anime remake sembra essere sparito nel nulla, nelle ultime settimane sono arrivate buone notizie per il fandom. L'autore di Naruto ha rivelato il regista dell'adattamento live-action in produzione a Hollywood, ma non solo. Uno studio d'animazione fanmade sta realizzando l'anime del one-shot su Minato Namikaze. Tutto ciò mentre su Italia 2 avanza il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden.

Naruto Shippuden dovrebbe continuare la sua trasmissione su Italia 2 fino alla fine. Il doppiaggio italiano verrà portato a conclusione, cosicché nel mese di agosto lo shonen possa terminare anche su Prime Video. Nelle ultime ore, comunque, la piattaforma streaming di Amazon ha accolto ben tre nuove saghe doppiate!

Su Prime sono arrivati gli archi narrativi di Naruto Shippuden conosciuti come Vita Paradisiaca in Barca e Controllo dell'Enneacoda e dell'incontro con il destino, numero 11 e 12 dell'anime. Il primo di questi due è quasi per intero un filler che racconta il viaggio intrapreso da Naruto, Gai, Aoba e Yamato verso un'isola sperduta del Paese del Fulmine. Si prosegue poi con l'allenamento di Naruto sull'isola-tartaruga, dove l'Uzumaki, con l'aiuto di Killer Bee, imparerà a controllare la Volpe a Nove Code.