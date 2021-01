Naruto Shippuden: le 5 musiche più belle dell'anime

Ci sono tante differenze tra manga e anime. Il cartaceo è prevalentemente in bianco e nero, non ha ovviamente suoni né voci ma riesce comunque a garantire profondità e chiarezza. La controparte animata ha invece animazioni, doppiaggio e soprattutto le musiche. Ciò vale naturalmente anche per Naruto Shippuden, uno dei prodotti più famosi di sempre.

L'anime che compone la seconda parte della storia di Naruto è stato trasmesso per diverse anni sulle emittenti giapponesi, confezionando un numero molto alto di episodi. Ma anche le musiche inserite sono di buon numero e soprattutto di qualità, distinguendosi per i toni rock, che in certe fasi sfociano nel metal, abbinati a suoni più tipicamente giapponesi. Insomma, le musiche di Naruto Shippuden hanno davvero fatto la storia e sono particolarmente apprezzate, con i lavori di Yasuharu Takanashi che hanno completamente sostituito le OST create per Naruto anni prima da Toshio Masuda.

Ma quali sono le cinque musiche più belle di Naruto Shippuden? Pescando tra i tre CD di OST messi a disposizione dalla produzione, abbiamo scelto queste cinque musiche:

Shippuden ;

; Lightning Speed (Denkousekka);

Courtesy, Crying God (Girei);

Uchiha Itachi;

Waltz of Wind and Fire (Kaze to Honoo no Rondo).

Cinque OST molto significative e ognuna con un proprio significato importantissimo. Shippuden è la prima OST dell'album e dà il benvenuto al ninja cresciuto, mentre Lightning Speed viene utilizzato in più scontri come quello tra Sasuke e Deidara e durante la battaglia con Obito Uchiha. Dall'album OST 2, c'è Courtesy Crying God che ha accompagnato tutte le apparizioni di Pain, mentre finiamo con due OST provenienti dal terzo album: Uchiha Itachi e Waltz of Wind and Fire. La prima non ha bisogno di presentazioni, mentre la seconda è quella che porta a conclusione l'epico scontro tra Naruto e Sasuke, accompagnando lo scontro ultimo tra Rasengan e Chidori.

Naruto Shippuden ha inevitabilmente tantissime OST che meriterebbero menzione. Quali sono le vostre preferite? Intanto abbiamo anche decretato le 5 opening più belle di Naruto Shippuden così come le 10 migliori ending dell'anime.