Naruto Shippuden, le 5 tecniche più forti di Itachi Uchiha

Ci sono tanti ninja potenti in Naruto: Shippuden, con Kishimoto che ha creato tante gerarchie dove in cima siedono i più forti. Kage, ninja traditori, capi clan ed eredi di poteri assurdi abitano questo mondo di ninja, dove ognuno cerca di imporsi sull'altro con la forza, sprigionata dalle tecniche di varia estrazione.

Itachi Uchiha è uno dei ninja più forti di Naruto e l'ha dimostrato più volte. Il personaggio ha avuto una storia travagliata, con un passato all'insegna del tradimento degli Uchiha e un presente fatto di rapimenti e battaglie all'ultimo sangue. Contro le Forze Portanti di Naruto ha mostrato molti dei suoi poteri, che sono stati via via approfonditi dal mangaka nel corso delle battaglie successive. Quali sono le cinque tecniche più forti di Itachi Uchiha usate nel manga e nell'anime di Naruto? Vediamole.

Inevitabilmente, le sue cinque tecniche più forti ruotano intorno allo Sharingan e la sua evoluzione. In quinta posizione inseriamo lo Tsukuyomi, l'illusione perfetta in grado di proiettare la vittima in uno stato illusorio che lo porterà poi verso la morte. Quarta posizione per l'Amaterasu, il fuoco nero capace di bruciare qualunque cosa e che è stato usato spesso da Itachi.

In terza posizione c'è lo Yasaka no Magatama, un attacco sferrato col Susanoo che consente a Itachi di creare tre tomoe giganti di chakra e sfruttarli come un'enorme shuriken. E proprio il Susanoo è in seconda posizione: l'abilità del Mangekyo Sharingan è ottima sia per l'attacco che per la difesa e può sprigionare una forza con pochi pari. Infine in prima posizione c'è l'Izanami, una delle tecniche definitive dello Sharingan capace di bloccare in un limbo perpetuo chi ne viene colpito.

Non perdetevi i cinque segreti su Itachi Uchiha che forse non conoscete.