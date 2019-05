Naruto Shippuden, tutta l'abilità di Neji in un meraviglioso cosplay!

Sin dalla sua dipartita, il vuoto di Neji è stato il più sentito tra i fan, in quanto uno dei personaggi vittima di una Grande Guerra che non ha avuto alcuna pietà. Eppure, non solo l'anime e il manga di Naruto Shippuden non lo hanno dimenticato, donandogli un funerale con tutti gli onori, ma neanche gli stessi appassionati.

Il grande amore del pubblico verso il manga che ha reso celebre il maestro Masashi Kishimoto è incommensurabile, una pura ondata di passione che è lontana dall'essere dimenticata. Nonostante l'autore stia lavorando a Samurai 8: La storia di Hachimaru, il suo nuovo progetto, i fan sono ancora incredibilmente attivi su internet, condividendo la propria creatività riguardo a un titolo che divenuto colonna portante nel panorama fumettistico nipponico.

Infatti, uno degli ultimi omaggi dedicati al franchise di Naruto Shippuden, è firmato Letterb0omb1, che ha postato su Reddit la propria interpretazione di Neji, il ninja del clan Hyuga, ed ex membro del team Gai. Il personaggio viene rappresentato egregiamente dal cosplayer, con un occhio di riguardo alla peculiarità degli occhi derivante dal sangue della sua famiglia. La rappresentazione ha ricevuto migliaia di apprezzamenti e commenti positivi, a seguito di una creatività che ha rispettato l'onore e le caratteristiche del personaggio, facendo risalire a galla un velo di nostalgia nei confronti del defunto ninja.

Sempre recentemente, inoltre, un fan aveva ridisegnato il bellissimo scontro tra Kakashi e Obito, fornendo una visione diversa del maestro Kishimoto che meritava di essere condiva. La passione dietro l'opera del sensei, come potete vedere, è ancora incredibilmente florida, e siamo certi ci vorrà ancora tanto tempo prima che questo amore inizi a scemare.

E voi, invece, che ne pensate del cosplay realizzato da Letterb0omb1, vi piace?