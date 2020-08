Naruto Shippuden: un agguerrito Hashirama si svela in una statua da quasi 400 dollari

Della grande epopea di Naruto abbiamo parlato più volte nel corso di questi anni, in particolare dopo il sopraggiungere di Boruto: Naruto Next Generations, sequel dell'opera originale che ha contribuito a ridare linfa vitale a un franchise che molti pensavano fosse oramai giunto inesorabilmente alla sua completa conclusione.

Invece, il brand ha continuato per la sua strada, il tutto facendosi accompagnare da innumerevoli opere parallele, tra spin-off, videogiochi, pellicole animate e molto altro ancora. Visto il successo che ancora oggi appare assai palpabile - come notabile dall'infinita quantità di cosplay e fan art a tema - non dovrebbe stupire che sempre più compagnie si lancino nella realizzazione di gadget a tema pensati per ingolosire i collezionisti più accaniti.

Tra i tanti, figurano anche i ragazzi di Clouds Studio, i quali hanno ufficialmente svelato al pubblico una nuova figure a tema Naruto Shippuden e specificatamente dedicata al ben noto Hashirama Senju. Come visionabile nelle immagini poste a fondo news, la statua mette in mostra Hashirama pronto per lo scontro, un lavoro che si caratterizza per una resa finale capace di lasciare senza fiato, vuoi anche per i numerosissimi dettagli presenti. Secondo quanto specificato dalla compagnia, la statua è attualmente disponibile per i preorder per un prezzo pari a 359 dollari (senza contare le spese di spedizione), mentre l'uscita è attualmente fissata per il primo quarto del 2021.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente è stata svelata anche una splendida statua a tema Naruto specificatamente dedicata a Orochimaru.