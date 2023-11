Naruto Shippuden su Amazon Prime Video: le date di uscita ufficiali degli episodi

Dal 1° novembre 2023 Amazon Prime Video ha aggiunto al suo catalogo Naruto Shippuden, la serie anime tratta dal manga di Masashi Kishimoto. La serie è una delle ultime novità del servizio streaming di Amazon, insieme a Dragon Ball e Dragon Ball Z.

Dopo che Mediaset è tornata a trasmettere Naruto Shippuden su Italia 2, la serie è arrivata anche su Amazon Prime Video. Tuttavia, gli episodi saranno rilasciati in dieci tranche. Il 1° Novembre sono state rese disponibili la Saga del salvataggio del Kazekage, in cui i Ninja del Villaggio della Foglia e quelli del Villaggio della Sabbia devono collaborare per salvare Gaara, e la Saga della riunione tanto attesa.

Il 1° Dicembre verranno rilasciati gli episodi della Saga dei dodici guardiani ninja, quelli della Saga di Hidan e Kakuzu: i distruttori immortali e infine quelli della Saga dell’arrivo del Tricoda. Le avventure di Naruto continueranno l'1 Gennaio con la Saga della profezia del maestro e della vendetta, la Saga dell’Esacoda in azione e la Saga dei due salvatori.

L'1 Febbraio è il momento della Saga del passato – Il percorso della Foglia e della Saga della riunione dei cinque Kage. L'1 Marzo verranno trasmessi gli episodi relativi a Vita paradisiaca in barca e alla Saga del controllo dell’Enneacoda e dell’incontro del destino.

La Saga dei sette spadaccini ninja leggendari e la Saga speciale: Potere e l'inizio della Grande guerra ninja: aggressori dall’aldilà saranno disponibili dall'1 Aprile. La guerra dei Ninja continuerà il 1 Maggio con le saghe de la Grande guerra ninja: Sasuke ed Itachi, la Saga dell’ANBU Kakashi: il ninja che vive nell’oscurità e infine la Grande guerra ninja: di nuovo la Squadra 7.

Il 1 Giugno verranno rese disponibili le saghe Grande guerra ninja: Obito Uchiha e Il ritorno di Naruto: il miracolo dei compagni. L'epilogo della Grande Guerra Ninja arriverà su Amazon Prime video i due mesi successivi con la Saga dell’attivazione dello Tsukuyomi Infinito, Il manuale ninja di Jiraiya, Storia del prode Naruto e La vera leggenda di Itachi: Luci e tenebre disponibili dal 1 Luglio mentre L’origine del Ninshu, Le due anime Indra e Ashura, la Saga di Naruto e Sasuke, Nostalgic Days, La vera leggenda di Sasuke , Shikamaru – Una nuvola alla deriva nel silenzio e Il Villaggio della Foglia – Il giorno delle nozze soltanto dal 1 Agosto.

L'anime di Naruto Shippuden è spesso considerato un flop, ma ora che è su Amazon Prime Video è un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di anime di (ri)scoprire e valutare nuovamente questa serie.