Naruto Shippuden è l'anime preferito di Michael B. Jordan, la star di Black Panther

Attraverso i social network, un fan ha recentemente preteso di conoscere il nome dell’anime preferito di Michael B. Jordan, l’attore che ha interpretato Erik Killmonger in Black Panther e Adonis "Donnie" Johnson in Creed - Nato per combattere. La sua risposta? Ovviamente Naruto Shippuden.

Consultabile in calce all’articolo, il Tweet con la video-risposta dell’attore reca il seguente messaggio: “Questa è una bella domanda. Il mio anime preferito è Naruto Shippuden. Sono un fan da tanti anni, probabilmente dall’età di 12-13 anni. Ho praticamente visto crescere Sasuke e Naruto. Dopo la sua fine, ero piuttosto triste. Mi sono scappate un paio di lacrime”.

Per i fan di Jordan, questa rivelazione non è stata poi così sorprendente. La star non ha mai nascosto il proprio amore per l’animazione e per i fumetti, e proprio Black Panther ha contribuito a far riemergere il suo interesse verso al cultura nerd. Nei suoi Tweet precedenti, inoltre, Jordan aveva già rivelato di apprezzare anche opere del calibro di Bleach e Dragon Ball, di conseguenza non è affatto strano che il suo cuore appartenga al ninja biondo più famoso di sempre.

Trasmessa per la prima volta in Giappone nel febbraio 2017, la serie di Naruto Shippuden si è conclusa solo nel 2017, dopo ben 500 episodi. In Italia l’anime è trasmesso sulla rete Mediaset Italia 2, che ce ne propone due episodi inediti ogni lunedì sera.