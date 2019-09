Naruto Shippuden e altri anime stanno per tornare su Italia 2!

Con l'inizio della stagione autunnale, anche le emittenti televisive riprendono a pubblicare la programmazione targata anime. Dopo il ritorno di Eureka Seven su Ka-Boom!, Italia 2 promuove le uscite di Naruto Shippuden, I Cavalieri dello Zodiaco e Holly & Benji.

In realtà, è passato circa un anno dagli ultimi episodi doppiati e trasmessi dell'adattamento nostrano di Naruto Shippuden, eppure, nonostante questo, nessuna conferma sembri annunciare le nuove inedite puntate. Ancora una volta, Mediaset torna a proporre repliche per alcuni titoli cult, ma non possiamo che augurarci che una volta terminato il ripasso continui la trasmissione della serie televisiva. In Giappone, l'anime è terminato da ormai parecchio tempo, distanziando la nostra proiezione con ancora 180 episodi da adattare prima della sua naturale conclusione.

Ad accompagnare l'adattamento dell'opera di Masashi Kishimoto, ci saranno inoltre le due serie di Holly & Benji (rispettivamente "Sfida al mondo", a partire dal 20 settebre, e "Forever", 10 giorni dopo). Dal 2 ottobre, invece, tornerà anche la serie originale de I Cavalieri dello Zodiaco, che accompagnerà la recente prima visione di Lost Canvas. Tutti i titoli, ad eccezione di Holly & Benji Forever, trasmetteranno due episodi ciascuno, procedendo la narrazione il più velocemente possibile.

E voi, invece, siete contenti delle repliche di Italia 2? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!