Naruto Shippuden, quanti anni aveva Minato Namikaze? L'età del Quarto Hokage

Il mondo dei ninja di Naruto è estremamente spietato. I bambini vengono addestrati fin da piccoli a lottare, a usare tecniche letali e a spiare gli altri villaggi. Prima della nascita di Konoha e degli altri villaggi non era raro mandare anche bambini di 10 anni in battaglia per poi seppellirli.

Non c'è quindi da sorprendersi se l'età media nel manga e nell'anime di Naruto è molto bassa, con tantissimi personaggi che sono morti in età considerevolmente giovane. La morte di Neji Hyuga ad appena 18 anni ne è un esempio, ma ci sono anche tanti altri personaggi morti da giovani in passato. Un esempio su tutti è Minato Namikaze, quarto Hokage e uno dei ninja più forti del mondo di Naruto. Per proteggere il villaggio della Foglia e tutti i suoi cari fu costretto a sacrificarsi, imprigionando la Volpe a Nove Code.

Ma quanti anni aveva Minato Namikaze quando morì nella battaglia in Naruto Shippuden? Masashi Kishimoto ha rivelato questa cifra, confermando che il quarto Hokage è morto ad appena 24 anni. Questo decesso improvviso gli ha impedito quindi di rivestire a lungo la carica di Hokage e di occuparsi della moglie e del figlio Naruto. Riuscì a tornare in futuro soltanto grazie alla tecnica di Resurrezione di Orochimaru e a un parziale sigillo nel corpo del figlio.