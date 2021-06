Naruto Shippuden, quanti anni passano in tutta la storia dei ninja? Cronologia completa

Il primo capitolo del manga di Naruto, disegnato da Masashi Kishimoto e pubblicato su Weekly Shonen Jump sul finire del 1999, ci presentava la leggenda della Volpe a Nove Code e poi la storia di Naruto Uzumaki, il giovane aspirante ninja del Villaggio della Foglia.

La pubblicazione ha proseguito per ben 14 anni, mostrandoci che oltre quel prologo c'era molto di più. La storia infatti si dipana per tantissimi anni, vediamo quanti anni passano in tutta la storia dei ninja di Naruto con una cronologia.

Kishimoto non ha mai dato delle date precise, ma sappiamo che diversi decenni prima della storia ci fu la lotta contro Kaguya Otsutsuki e il suo sigillo da parte dei figli, che poi diedero il vita a una lunga progenie di guerrieri. Si entrò poi nel lungo periodo dei clan combattenti, risalente a circa 30 anni prima la fondazione del villaggio. Considerato che Hiruzen Sarutobi è stato uno dei ninja della prima generazione di Konoha, e che è morto a quasi 70 anni contro Orochimaru, possiamo far risalire la nascita del Villaggio a circa 57 prima della nascita di Naruto.

Il villaggio ha prosperato nonostante le guerre, arrivando fino all'assalto della Volpe a Nove Code che portò alla morte di Minato e Kushina. Il momento della nascita di Naruto coincise quindi con uno dei momenti più tristi e oscuri del villaggio. 12 anni dopo, il ragazzo diventerà un genin ufficialmente e porterà avanti le sue missioni insieme al team 7 per circa un altro anno. Successivamente è partito un timeskip di 2 anni che ci porta a un Naruto 15enne, mentre la guerra finisce con Naruto 16enne, quindi circa un anno dopo.

Infine, nel capitolo 700 di Naruto, vediamo l'Uzumaki ormai Hokage e trentenne. Considerati anche gli eventi di Boruto: Naruto Next Generations occorsi finora, per ora la storia dei ninja si dipana per quasi un secolo dalla fondazione del Villaggio della Foglia, aggiungendo un altro paio di decenni per il periodo indefinito di guerre tra clan.