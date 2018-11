Naruto Shippuden: annunciate due nuove statue dedicate a Madara Uchiha

Sebbene l’anime di Naruto Shippuden ed il manga originale Masashi Kishimoto si siano ormai conclusi da qualche anno, la popolarità del brand continua a crescere di mese in mese, ragion per cui il merchandise prodotto dalle aziende manifatturiere affolla ancora oggi i negozi di tutto il globo.

Negli ultimi giorni, ad esempio, sono state annunciate due nuove statue dedicate al personaggio di Madara Uchiha, ossia uno dei principali antagonisti di Naruto Shippuden. Prodotta dall’azienda CW x QL Studios, la prima delle due statue è stata realizzata in scala 1/6, risultando alta ben 90 cm. Della statua verranno prodotti solo 220 pezzi, i quali saranno venduti per l’esorbitante cifra di 21.000 baht thailandesi (circa 559 € al cambio attuale). L’uscita è prevista per marzo/aprile 2019.



Anche la seconda statua verrà rilasciata nel 2019, ma sebbene al momento ne sia disponibile soltanto un prototipo non ancora colorato, già sappiamo che questa avrà un prezzo ben più abbordabile. Prodotta dall’azienda nipponica MegaHouse, questa farà infatti parte della linea G.E.M., una serie di statiche di alta qualità che tuttavia sono vendute a cifre ragionevoli. Sfortunatamente l’azienda non ha rivelato chi scolpirà la statua di Madara, ma trattandosi di MegaHouse, i fan potranno dormire sonni tranquilli, in quanto non vi sono dubbi sul fatto che il prodotto finale sarà caratterizzato da una qualità impeccabile.

E voi, accoglierete nella vostra collezione una delle nuove statiche dedicate a uno degli antagonisti più affascinanti e carismatici di Naruto Shippuden?