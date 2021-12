Naruto Shippuden: il primo arco narrativo arriva sottotitolato in italiano su Crunchyroll

Se non avete mai vissuto l'incredibile epopea del biondo eroe e degli shinobi del Villaggio della Foglia, Crunchyroll vi concede l'opportunità di rimediare. Sul catalogo della piattaforma streaming, infatti, ha fatto il suo debutto la prima stagione di Naruto Shippuden con sottotitoli in lingua italiana.

Da ormai diverso tempo, Crunchyroll ha iniziato a sottotitolare uno dei battle shonen più iconici della storia, uno dei big three di Shonen Jump. Con le vicende della serie classica giunte a conclusione, è tempo di cominciare un nuovo viaggio. Il primo arco narrativo di Naruto Shippuden, la Saga del Salvataggio del Kazekage, debutta con i sottotitoli in italiano!



Dopo l'epico scontro finale con Sasuke, Naruto aveva lasciato i suoi amici e il Villaggio della Foglia per intraprendere un viaggio d'addestramento al fianco del suo Maestro, il Sannino Jiraiya. Tre anni dopo, i due fanno finalmente ritorno a casa, dove incontrano vecchi amici e fanno la conoscenza di nuovi ninja.



Tuttavia, dopo uno scontro di sparring contro il maestro Kakashi, Naruto viene subito ingaggiato per una missione. Il Kazekage del Villaggio della Sabbia è stato rapito dall'Organizzazione Alba, gli stessi criminali che tempo addietro avevano cercato di strappargli l'Enneacoda.



Questa, per Naruto, è una missione personale: non solo dovrà confrontarsi contro i criminali che lo hanno minacciato, ma deve anche salvare il suo amico Gaara del Deserto. Il Team 7, privo del traditore Sasuke, si lancia in una missione contro il tempo. Ad aspettarli, vi sono Deidara e Sasori.



Su Crunchyroll, sono disponibili con sottotitoli in italiano, gli episodi di Naruto Shippuden che vanno dal primo al trentaduesimo. Nel corso delle prossime settimane, arriveranno gradualmente anche le altre saghe. Vi lasciamo a un cosplay di Tsunade e a un recente dibattito, Naruto o Naruto Shippunden?