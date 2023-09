Naruto Shippuden, arrivano i nuovi episodi doppiati in italiano: l'annuncio di Mediaset

In attesa di novità sull'uscita dei nuovi episodi speciali di Naruto, arrivano buone notizie per la community di appassionati italiani. La serie anime di Studio Pierrot, basata sull'iconico shonen di Masashi Kishimoto, sta per tornare sui palinsesti nostrani con doppiaggio in lingua italiana.

Nel corso dell'estate era stato anticipato il ritorno del doppiaggio italiano di ONE PIECE e Naruto su Italia 2. Se l'opera sui pirati di Eiichiro Oda sta facendo compagnia agli spettatori, con un appuntamento settimanale di quattro episodi alla volta, per quanto riguarda i ninja del Villaggio della Foglia non era ancora stato reso noto nulla.

L'uscita dei nuovi episodi di Naruto Shippuden in italiano è vicina. A metà della programmazione settimanale di ONE PIECE, Mediaset ha sganciato un teaser bomba. Con un "misterioso" annuncio sui social ufficiali, l'emittente promette novità imminenti. "Tenete gli occhi aperti. Le sorprese non sono finite", riporta l'immagine pubblicata da Mediaset, con tanto di simbolo di Konoha ad accompagnare.

Questo teaser suggerisce che entro poche settimane la serata anime di Italia 2 possa rinnovarsi con la trasmissione delle nuove puntate doppiate in italiano di Naruto Shippuden. La soluzione più papabile sarebbe quella di trasmettere simultaneamente sia Naruto Shippuden che ONE PIECE, con due o tre episodi ciascuno. Questa soluzione non solo gioverebbe agli ascolti, ma permetterebbe ai due doppiaggi di prolungarsi nelle settimane.