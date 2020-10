Naruto Shippuden: arrivano gli orologi ufficiali dedicati al Team 7

La serie di Naruto rappresenta uno dei pilastri dei battle shonen e dell'industria manga in generale, e le avventure e i personaggi creati da Masashi Kishimoto continuano ancora oggi a conquistare milioni di fan in tutto il mondo, anche grazie ad una quantità impressionante di merchandise dedicato alla serie presente sul mercato.

Sono passati ormai più di 21 anni da quanto compariva il primo capitolo Naruto sulle pagine di Weekly Shonen Jump, era infatti il 4 ottobre del 1999, e in questo arco di tempo sono state prodotte moltissime figure, statue da collezione, e anche repliche di alcuni degli oggetti più iconici della serie, che spesso vediamo usati in fantastici cosplay. E ora, grazie ad una collaborazione con Citizen Watch, gli appassionati potranno anche indossare degli orologi fatti appositamente per i membri del Team 7.

Ad annunciarlo è stata la stessa Citizen, uno dei maggiori produttori di orologi da polso del Giappone, pubblicando la foto che trovate in fondo alla notizia. Come potete vedere ogni pezzo è distinto dal colore che contraddistingue i personaggi di Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi, con il simbolo del villaggio della Foglia nel quadrante superiore, e i simboli degli Sharingan, della Modalità dell'Eremita delle Sei Vie, e del Byakugo in quello inferiore.

I modelli saranno disponibili dal 19 novembre, ad un prezzo di 330 dollari l'uno. Ricordiamo che un video fanmade di Kakashi è diventato virale, e vi lasciamo alle 3 delusioni dell'anime di Naruto che non hanno reso giustizia al manga.