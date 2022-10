Naruto Shippuden: arrivano le sedie da gaming targate Konoha e Akatsuki

Il franchise di Naruto è uno dei più fortunati per quanto riguarda collaborazioni ufficiali con grandi aziende e marchi, e stavolta il giovane ninja di Konoha sembra aver fatto nuovamente centro. Per i gamer appassionati dell’opera di Masashi Kishimoto sono infatti arrivate due sedie da gaming della Naruto Shippuden Collection targate Secret Lab.

L’azienda singaporiana produttrice di serie e accessori da gaming ha infatti annunciato una partnership ufficiale con Naruto e Viz Media, che detiene i diritti della serie negli Stati Uniti d’America, per lanciare sul mercato i due modelli di sedia che potete vedere in fondo alla pagina. Riprendendo i simboli di Konoha, con accostato al caratteristico arancione della tuta di Naruto, e la nuvola rossa distintiva dell’organizzazione Akatsuki.

Sulla parte posteriore della sedia dedicata a Naruto si trova la formula del sigillo che Minato aveva impresso sulla pancia del figlio per contenere la Volpe a Nove Code, mentre sulla sedia dell’Akatsuki è nuovamente ritratta la nuvola. A sovrastare i simboli si trova anche il tradizionale coprifronte dei ninja ma col simbolo di Secret Lab. Cosa ne pensate di queste nuove sedie da gaming? Fatecelo sapere nei commenti. Per concludere ricordiamo che su Crunchyroll è disponibile la stagione 12 di Naruto, e vi lasciamo ad un cosplay bodypaint di Tsunade.