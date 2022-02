Naruto Shippuden: arrivano i set ufficiali Playmobil per il 20° anniversario

Quello di Naruto è un successo intramontabile, un franchise che continuerà a far parlare di sé anche tra decenni. Mentre l’opera prosegue con il sequel Boruto, la serie anime originale toccherà presto quota vent’anni, un traguardo festeggiato persino dalla rinomata azienda di giocattoli Playmobil.

Nell’ottobre del 2002, la serie anime di Naruto faceva i natali sulle emittenti giapponesi. A distanza di un ventennio da quell’evento, il racconto di Masashi Kishimoto è ancora tra i più amati dalla community, che avrà ora modo di “giocare” con i propri ninja preferiti.

In occasione del ventesimo anniversario dell’adattamento anime realizzato da Studio Pierrot, che si occupa anche del sequel, Playmobil ha siglato una collaborazione ufficiale con Naruto per una linea di figure a tema. Questi non sono gli unici merch in arrivo, ecco una collezione di Naruto Shippuden carina e coccolosa.

Suddivisa in due tornate, essa include 21 emozionanti statuette che ricreano nel perfetto stile Playmobil altrettanti shinobi del Villaggio della Foglia, oltre che diversi antagonisti. La prima ondata, in arrivo nel settembre 2022, include i più rinomati personaggi, come Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi, ma anche diversi arcinemici quali Obito, Kisame o Kakuzu dell’Organizzazione Alba. La seconda invece, in uscita nel novembre 2022, presenta tra gli altri Gaara del Deserto, Itachi Uchiha, Pain, Minato e Killer Bee.

Al momento, non vi sono ancora immagini ufficiali di questi pezzi di merch, ma per farvi un’idea vi rimandiamo al set Takara Tomy di Demon Slayer: Infinity Train, le cui figure sono create in stile Playmobil.