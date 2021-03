Naruto Shippuden: stanno per arrivare i nuovi episodi doppiati in italiano?

L'adattamento anime di Naruto Shippuden non ha goduto di molta fortuna in Italia, non tanto per via di una popolarità in realtà molto elevata nel Bel Paese, ma soprattutto a causa di un doppiaggio saltuario che a distanza di anni non ha ancora coperto l'intera trasposizione del manga di Masashi Kishimoto.

L'ultima tranche di episodi doppiati in italiano di Naruto risalgono infatti a dicembre 2018, quando Mediaset rilasciò poco meno di 30 puntate dopo anni di silenzio. Ci sono voluti oltre 2 anni per avere novità sul futuro dell'anime in Italia e gli indizi sono arrivati direttamente da uno dei voliti che ha prestato per anni la propria voce a Naruto, Leonardo Graziano.

Attraverso un enigmatico post su Facebook, il doppiatore ha infatti pubblicato una foto in 3D del simbolo di Konoha accompagnato dalla descrizione "Il glorioso passato sta per trasformarsi in futuro..."

Il post potrebbe suggerire dunque la ripresa del doppiaggio di Naruto in Italia, tuttavia Mediaset non si è ancora sbilanciata a riguardo e salvo annunci ufficiali vi suggeriamo di prendere questi aggiornamenti con le dovute precauzioni. Ad ogni modo, attualmente all'emittente italiana mancano circa 152 puntate da doppiare in quanto il doppiaggio è fermo all'episodio 348 su 500 totali. Non sappiamo se al termine di Naruto Shippuden Mediaset proseguirà anche con il sequel Boruto: Naruto Next Generations, quest'ultimo tra l'altro prossimo ai 192 episodi rilasciati, ma vi terremo aggiornato in attesa di ulteriori novità.

E voi, invece, cosa ne pensate del post criptico del doppiatore di Naruto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.