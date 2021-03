Naruto Shippuden: l'arte acquatica di Kisame in questa figure da quasi 400 euro

Una delle coppie più amate e potenti dell'Organizzazione Alba è senz'ombra di dubbio quella formata da Itachi Uchiha e Kisame Hoshigaki, i quali, insieme, sono riusciti a fronteggiare ben quattro Jonin della Foglia contemporaneamente. Lo spadaccino del Villaggio della Nebbia è il protagonista di questa splendida figure di Naruto Shippuden.

Kisame era un criminale ricercato di livello S del Villaggio della Nebbia e membro dell'Akatsuki, nonché il più potente tra i temuti Sette Spadaccini della Nebbia. Accompagnato da Pelle di Squalo, ovvero la sua brutale spada, il ninja traditore ha messo in difficoltà alcuni dei più forti protagonisti della serie, tra cui Killer Bee e il Maestro Gai, con cui si è battuto più volte dando vita a un'iconica rivalità.

Il partner di Itachi è il soggetto della nuova magnifica statua da collezione di UTS Studio. Alta ben 40 centimetri, la statua vede Kisame Hoshigaki maneggiare con grande abilità Samehada, ormai libera dalle bende che la trattengono. Circondato dagli squali creati con una delle sue arti acquatiche più implacabili, ovvero i Cinque Squali Famelici, il ninja criminale dell'Alba è pronto a sfamare la sua spada rubando grandi quantità di chakra.

Questo prestigioso pezzo da collezione, a fronte di un prezzo abbordabile, ossia 395 euro, riproduce in maniera fedelissima il personaggio, oltre che presentare dettagli notevoli, come ad esempio Samehada che "si lecca i baffi" o uno degli squali che stringe un rotolo ninja tra i denti.

Voi cosa ne pensate di questa figure?