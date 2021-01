Naruto Shippuden: l'arte di Deidara in questa statua da collezione da oltre 1000 euro

Deidara è uno dei primi membri dell'Organizzazione Alba a mostrarsi in Naruto Shippuden, nonché uno dei più folli e amati dai fan per via del suo leggendario scontro con il Kazekage Gaara. Il ninja traditore del Villaggio della Roccia e la sua vena artistica sono i protagonisti di questa spettacolare figure.

Deidara è un ninja orgoglioso, convinto che la sua arte sia un potere perfetto e imbattibile. Presentatosi in coppia con Sasori, altro grande amante dell'arte, al suo contrario ritene che l'arte è "un istante di effimero splendore".

Il modo in cui il membro dell'Akatsuki esprime la sua vena artistica è l'argilla esplosiva, argilla infusa con il chakra che viene modellata da delle bocche poste su ognuna delle proprie mani. A seconda del quantitativo di chakra infuso, Deidara riesce a creare cinque diversi tipi di esplosivo che possono devastare un intero villaggio.

Nella statua creata da Infinity Studio, il biondo antagonista si trova a bordo di una delle sue pericolosissime creature esplosive. Mentre Deidara semina panico e distruzione con la sua arte, il povero Obito si aggrappa disperato a una delle zampe dell'uccello di argilla.

La figure è alta ben 62 centimetri ed è già disponibile al preordine a un prezzo di 1150 euro. Un prezzo elevatissimo, ma ampiamente giustificabile data la qualità del pezzo. Vi piacerebbe aggiungere questa statua alla vostra collezione o ritenete che il costo sia eccessivo? Sei anni fa andava in onda una delle puntate più emozionanti di Naruto Shippuden. La Volpe a Nove Code è feroce in questo cosplay in bodypaint di Naruto.