Naruto Shippuden: un artwork ritrae la Squadra 7 dopo la Quarta Guerra dei Ninja

Il manga di Naruto, e l'anime di Naruto Shippuden, sono terminati ormai da un po'. Tuttavia, l'amore dei fan verso l'opera di Masashi Kishimoto è rimasto immutato e mai sopito, e potrebbe risvegliare in voi un bel po' di nostalgia a causa di un nuovo artwork rilasciato recentemente in Giappone e che ritrae la Squadra 7 al gran completo.

L'immagine raffigura ogni membro del Team 7 - composto da Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Sakura Haruno e Kakashi Hatake - subito dopo la Quarta Grande Guerra Mondiale dei Ninja: lo capiamo da piccoli dettagli come l'occhio sinistro di Kakashi, scoperto e privo dello Sharingan, ma anche dall'outfit di Sasuke (lo stesso che indossa quando lascia il villaggio nel penultimo capitolo del manga) e di Sakura, priva del coprifronte di Konoha.

Il disegno è stato rilasciato in occasione di una nuova partnershi tra il franchise e la società nipponica di J-World, che intende inaugurare una nuova campagna promozionale dedicata a Naruto e Naruto Shippuden e al loro sequel, Boruto: Naruto Next Generations, che porterà illustrazioni e poster in svariati parchi all'aperto nelle varie città del Giappone.

Intanto state seguendo Boruto: Naruto Next Generations? L'anime, a breve, cambierà slot nei palinsesti televisivi nipponici e sarà trasmesso nello stesso giorno di messa in onda che era dedicato a Naruto e Naruto Shippuden.