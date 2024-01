Naruto Shippuden, gli avversari più forti affrontati da Naruto Uzumaki

Come ogni tipico eroe di uno shonen anche Naruto ha dovuto affrontare minacce sempre più grandi, in grado di stravolgere non solo la sua vita ma quella dell’intero villaggio della Foglia. Da amici fino ad esseri alieni, ecco i 5 avversari più forti affrontati da Naruto durante la sua incredibile carriera da ninja e difensore di Konoha.

Prima di partire con la classifica, vi avvisiamo di possibili spoiler riguardanti le serie di Naruto e Naruto: Shippuden.

Al quinto posto tra i nemici più potenti affrontati dal protagonista si trova Toneri Otsutsuki. Dopo aver trascorso anni sulla Luna, Toneri si dimostra deciso a distruggere quanto creato dal leggendario Hagoromo Otsutsuki, il capostipite di tutti i ninja. Un obiettivo ambizioso ostacolato da Naruto in persona nel lungometraggio animato The Last: Naruto the Movie, ambientato circa due anni dopo la conclusione della Quarta Guerra Mondiale dei Ninja.

In quarta posizione troviamo invece Obito Uchiha, nella sua versione potenziata dopo essere diventato la forza portante della Decacoda. Naruto è stato in grado di sconfiggere Obito solo grazie all’aiuto di Sasuke, e all’intervento successivo dell’alleanza shinobi, ma non va comunque sottovalutato il livello straordinario raggiunto da lui nel corso del confronto.

In fondo al podio si classifica il suo eterno amico e rivale Sasuke Uchiha. Sono molteplici gli scontri che hanno visto i due ninja di Konoha affrontarsi sfoggiando le rispettive tecniche migliori, ma prendendo in considerazione l’ultimo prima della conclusione della serie si nota l’impressionante crescita raggiunta dai due. Nonostante la potenza di Sasuke, però, Naruto si è rivelato superiore ed è riuscito a far tornare in sé l’amico e a cambiarlo e salvarlo dal suo percorso decisamente oscuro.

La medaglia d’argento, sebbene non ci sia stato nessun vero vincitore alla fine della battaglia, va a Madara Uchiha, uno dei più grandi e potenti antagonisti della serie. Anche in questo caso il confronto ha richiesto una collaborazione con Sasuke, e con molta probabilità i due avrebbero vinto contro Madara se non fosse intervenuto Zetsu.

Infine, il titolo di avversario più ostico affrontato da Naruto va a Kaguya Otsutsuki. Le azioni di Zetsu Nero, e la tramutazione del corpo di Madara in un contenitore consentirono a Kaguya di tornare in vita, e fu solo grazie al sostegno e alla collaborazione col Team 7 che Naruto Uzumaki riuscì a sconfiggerla. Il ritorno di Kakashi, Sakura, Sasuke e Naruto insieme sul campo di battaglia rientra sicuramente tra i momenti più emozionanti dell’opera, ma dimostra anche quanto fosse complicato un avversario della caratura di Kaguya.

