Naruto Shippuden: il chakra di Kurama prende il sopravvento in questa statua da collezione

Prima d'imparare a controllare il chakra della Volpe a Nove Code, Naruto ha più volte perso il controllo di se stesso in preda a sentimenti come la collera. Su uno di questi spettacolari momenti si basa la nuova statua da collezione di Naruto Shippuden di XS Studio.

In particolare, la figure si basa sul primo scontro tra il protagonista e Orochimaru. Ricolmo di rabbia per non essere stato sufficientemente forte da impedire al suo amico Sasuke di abbandonare il villaggio, e con il Sannin responsabile di ciò davanti ai suoi occhi, Naruto si lascia andare al controllo della Volpe a Nove Code, che in quell'occasione ne liberò ben quattro. Arrivando addirittura a ferire Sakura, il Jinchuriki fu fermato solo dal Capitano Yamato, il quale sfruttò la formula di onniscienza del Primo Hokage.

In questa particolare versione, il chakra della bestia avvolge la sua Forza Portante come se fosse un esoscheletro. Di colore rosso scuro, questa manifestazione fisica dell'energia di Kurama permette a Naruto di acquisire una forza disumana, in grado persino di sconfiggere il Sannin. Tuttavia, questa potenza ha un costo, la totale perdita di razionalità.

A un prezzo di 590 euro, la statua di XS Studio rappresenta in maniera egregia questo momento. Mentre il Naruto adolescente di Shippuden si prepara ad attaccare l'avversario con un Rasengan, alle sue spalle il mostruoso chakra di Kurama prende il sopravvento. Alto ben 52 centimetri, questo magnifico pezzo da collezione presenta dettagli di notevole fattura, sia nel volto del protagonista che nell'ambientazione circostante.

