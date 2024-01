Naruto Shippuden, chi possiede il Susanoo più forte?

Nel corso della serie di Naruto il clan Uchiha ha dimostrato di avere un insieme di abilità incredibili, potenti e utili in moltissime situazioni. Oltre all’arte del fuoco, ciò che li rende veramente unici nel mondo dei ninja è l’arte oculare dello Sharingan, e tutte le derivanti tecniche e capacità, come il raro e altrettanto devastante Susanoo

La prima versione apparsa nella serie, seppur incompleta, è stata quella del Susanoo di Itachi Uchiha, mostrata dal ninja traditore durante lo scontro col fratello minore Sasuke, e contraddistinta dalla presenza di due armi incredibilmente potenti: la spada Totsuka e lo specchio Yata. È stato poi il turno di Madara Uchiha, antagonista principale durante la Quarta Guerra Mondiale dei Ninja, che col suo maestoso Susanoo è stato capace di mettere in difficoltà anche i migliori shinobi della foglia. A lui è seguito Kakashi Hatake, il quale pur non avendo nelle sue vene il sangue Uchiha, ereditando anche l’altro Sharingan dall’amico Obito riesce a manifestare il proprio Susanoo durante lo scontro con Kaguya.

Tuttavia, nessuno tra loro meriterebbe il titolo di Susanoo più forte. Tale riconoscimento va a quello di Sasuke Uchiha, ma per una semplice constatazione: Sasuke ha ricevuto e sviluppato così tanti potenziamenti da diventare un maestro nel controllo del Susanoo, superando persino Madara. Infatti, come si nota nello scontro finale con Naruto, Sasuke riesce a infondere al suo Susanoo il chakra dei cercoteri, riuscendo così ad arrivare ad un livello di potenza inaudito, e, con ogni probabilità, superiore a qualsiasi altro personaggio capace di manifestare il Susanoo.

Per concludere, Sasuke Uchiha ha il Susanoo più forte della serie grazie ai numerosi potenziamenti ricevuti e alla sua maestria nel controllo di questa tecnica.