Naruto Shippuden, i cinque momenti più belli che hanno segnato la leggenda

Dopo diversi anni d'attesa, su Italia 2 sta per terminare il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden. Sul canale Mediaset la Quarta Guerra Ninja è già conclusa e ci si appresta ai saluti, ma in questa seconda parte dello shonen di Masashi Kishimoto sono diversi i momenti assolutamente leggendari.

Rivissuti i momenti più belli di Naruto, e con l'occasione dell'arrivo di Naruto Shippuden su Prime Video, è tempo di rivivere alcune delle scene più belle della serie. Ecco dunque 5 scene da Naruto Shippuden che hanno impresso l'opera nella leggenda.

Uno dei momenti più iconici di Naruto Shippuden è quello del viaggio solitario del Maestro Jiraiya nel Villaggio della Pioggia. Durante questa sua missione, Jiraiya riesce a scoprire l'identità del leader dell'Organizzazione Alba e addirittura ad affrontarlo in prima persona. Nello scontro con Pain, tuttavia, Jiraiya viene ucciso.

La vendetta tanto attesa infine giunge. In Naruto Shippuden Sasuke affronta suo fratello Itachi in uno scontro fatto di genjutsu e di tecniche incredibili a livello visivo. Il finale di questo scontro è atroce e dolce.

Praticamente quasi in contemporanea allo scontro di Sasuke, Naruto faceva ritorno a Konoha dopo un importante addestramento sul Monte Myoboku. L'arrivo di Naruto in Modalità Eremitica proprio a un passo dalla distruzione di Konoha è assolutamente un must da guardare.

La dichiarazione di guerra del falso Madara Uchiha apre le porte verso il finale di Naruto Shippuden. Per la prima volta, i grandi villaggi ninja smettono di combattersi a vicenda per coalizzarsi contro un nemico comune. A consolidare l'alleanza è il discorso del Kazekage Gaara prima della battaglia.

Il momento più bello di Naruto Shippuden è quando Naruto incontra lo spirito di sua madre Kushina, a pari merito con l'incontro con Minato. In due momenti di assoluta disperazione, il protagonista ritrova la retta via grazie ai quei genitori che purtroppo in vita non ha mai potuto incontrare a causa del loro sacrificio.

