Naruto Shippuden, come ha fatto Kakashi a diventare ANBU?

Dopo tanto tempo e una programmazione particolarmente saltuaria, finalmente Mediaset è pronta a riportare su Italia 2 i nuovi episodi doppiati di Naruto Shippuden già a partire da questa sera, quando andranno in onda le prime puntate che proseguiranno il flashback sul passato di Kakashi.

In occasione del ritorno dell'anime in Italia, vi abbiamo preparato uno speciale di approfondimento per ripassare la Quarta Guerra Ninja in modo tale da non lasciarvi scappare alcun dettaglio. Vi ricordiamo, a tal proposito, che Mediaset ha previsto il doppiaggio degli episodi dal 569 al 613 e attualmente nessun elemento è trapelato in merito al futuro della serie.

Ad ogni modo, questa prima tranche di episodi seguirà il flashback sulla storia di Kakashi dal momento che quest'ultimo è tormentato dalla morte di Rin per mano sua. Mentre il Villaggio decreta Minato come quarto Hokage, sconfiggendo la nomina di Danzo che voleva fare di Orochimaru il prossimo leader di Konoha, il neo Hokage inizia subito a lavorare sul trattato di pace. Per far ciò, Minato decide di servirsi del suo talentoso allievo, Kakashi per l'appunto, per risolvere la missione, tuttavia il ninja rimane frastornato durante una battaglia nel momento in cui attiva il chidori, tecnica che gli riporta alla mente la morte di Rin. Solo l'intervento di Gai scongiura il peggio, ma nonostante questo Minato decide di investire sul suo allievo prediletto nominandolo un nuovo membro degli ANBU.

Divenuto tale, Kakashi tornerà a eseguire tutta una serie di missioni con puntualità e celerità, al punto tale che il quarto Hokage decide persino di affidargli l'incarico di sorvegliare Kushina, sempre più vicina al parto di Naruto. Ad ogni modo, l'esito di questo incarico lo conoscerete nei prossimi episodi dell'anime. E voi, invece, ricordavate come Kakashi diventava un ANBU? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.