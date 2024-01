Naruto Shippuden: come morì il primo Hokage Hashirama Senju?

La serializzazione di Naruto Shippuden è terminato ormai da un decennio, ma ci sarebbero ancora diverse cose da raccontare. Proprio come Kishimoto ha raccontato la creazione del Rasengan nel one-shot su Minato Namikaze, anche un altro Hokage meriterebbe uno spin-off incentrato su di lui. Proviamo a rispondere a uno dei grandi misteri di Naruto.

L'intricato universo narrativo di Naruto ha ancora numerose domande irrisolte. Una di queste riguarda la prematura e misteriosa morte di Hashirama Senju, fondatore del Villaggio della Foglia, primo Hokage, rivale di Madara Uchiha e dio dei ninja. Chi o cosa uccise Hashirama in Naruto?

Ufficialmente, della scomparsa del primo Hokage non sappiamo molto. Hashirama morì durante la Prima Guerra Ninja di Naruto, ma non è noto come. A rendere questo mistero ancora più fitto e la relativa giovane età di questa scomparsa e il fattore di rigenerazione in suo possesso. Con le sue cellule Hashirama poteva rigenerarsi quasi all'istante, per cui solamente un avversario in grado di ucciderlo con un colpo solo era in grado di ammazzarlo. Ai tempi della sua morte, però, Madara già era scomparso, per cui un suo complotto è da escludere.

Un indizio sulla sua morte proviene da Kakuzu dell'Akatsuki. Originario del Villaggio della Cascata, è noto che gli fu affidata la missione di uccidere il Primo Hokage. Sappiamo però che fallì, poiché tornato al suo villaggio fu disonorato e imprigionato. Dunque, anch'egli non è legato alla morte di Hashirama.

Una teoria piuttosto plausibile sulla morte di Hashirama implica la sua rigenerazione. L'Hokage è stato protagonista di centinaia di battaglie, in ognuna delle quali molto probabilmente ha subito decine di ferite. Accelerando di continuo la proprio guarigione molto probabilmente la sua vita deve essersi accorciata. Dunque, Hashirama potrebbe essere perito di morte naturale.