Naruto: nessuno come Sasuke, è il personaggio cresciuto più di tutti?

La serializzazione di Naruto è perseguita per numerosi anni e centinaia e centinaia di capitoli che, in tutto questo lasso di tempo, ci hanno permesso di apprezzare con forza la crescita dei personaggi. In particolare, uno di quelli cambiati di più all'interno dell'opera è Sasuke, il fratello dello sterminatore del Clan Uchiha.

Alle volte è bene ricordare che, grazie alla longevità del capolavoro di Masashi Kishimoto, abbiamo potuto scorgere tutta la crescita dei vari protagonisti, come quella di un Sasuke ormai 33enne in Boruto. L'Uchiha, infatti, è ancora un protagonista nel sequel di Naruto per via del suo ruolo di maestro del figlio dell'Hokage nonché in quanto uno dei ninja più forti di Konoha.

Tuttavia, il fratello di Itachi è cambiato molte volte nel corso della storia, complici soprattutto gli individui che hanno contraddistinto la sua vita e il suo futuro: Naruto e lo stesso Itachi. All'inzio dell'opera, infatti, Sasuke è completamente ossessionato dal suo desiderio di uccidere l'amato fratello al punto tale da non porsi alcun problema nel fuggire dal Villaggio della Foglia per recarsi da Orochimaru e allenarsi. In seguito, acquisito lo sharingan ipnotico dopo aver compiuto la sua vendetta e appresa la verità sul clan Uchiha, il ninja cambia i suoi piani e spara la sua sentenza: distruggere Konoha.

Ma questa folle brama non durerà a lungo dal momento che in occasione della Grande Guerra, durante il dialogo con l'Eremita delle Sei Vie, rivelerà di aver deciso una sorte diversa per il Villaggio della Foglia, una totale rivoluzione per fare di lui un Hokage nell'ombra. Il suo ultimo e definitivo cambiamento, che avviene dopo la riconciliazione e la sconfitta per mano dell'amico di una vita, Naruto, la possiamo percepire in Boruto quando dimostra di essere completamente pronto in qualsiasi momento per morire per il Villaggio. E questa, se ci pensate, è la coronazione di un personaggio che, persa la propria casa, per lungo tempo ha cercato un nuovo posto da considerare come la propria dimora per mettere su famiglia e agire nell'ombra al fianco del suo amico e Hokage.

Secondo voi, invece, Sasuke è un personaggio ben caratterizzato e frutto di un percorso travagliato, oppure no? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.