Naruto Shippuden: ecco come avremmo voluto vedere il Settimo Hogake

L'opera magna di Masashi Kishimoto ha segnato un intera generazione, divenendo uno dei manga più conosciuti nel mondo e anche uno dei più amati nel nostro paese. Naruto ha significato molto per tanti ragazzi e ragazze e ancora oggi, sebbene sia in corso il sequel (ricordiamo che l'anime di Boruto è in pausa), i fan ne sentono la mancanza.

L'opera di Kishimoto è stata capace di dividere gli appassionati sul finale. Alcuni hanno apprezzato ciò che il maestro ha proposto, altri un po' meno, ma se c'è una cosa sulla quale all'unanimità il mondo intero è d'accordo riguarda l'aspetto di Naruto da grande. Quando la serie giunse al termine e il mangaka presentò al mondo intero il protagonista nelle vesti di Settimo Hokage, tutti si sarebbero aspettati un look degno dei suoi predecessori, degno di Minato, uno dei personaggi meglio riusciti, sia per aspetto che per abilità, dell'intera opera.

Tuttavia il taglio corto dei capelli e i nuovi vestiti non hanno mai convinto al cento per cento i fan che, al contrario, si aspettavano qualcosa più in linea con l'aspetto originale del personaggio. Da quel giorno, l'insoddisfazione dei fan si è riversata nella moltitudine di fan art che sono state realizzate su Naruto d'adulto. Questo stesso sentimento ha spinto l'artista di Instagram, pumiih, ha regalarci la sua personale versione dell'attuale Hokage, che potete trovare in calce all'articolo.

Come si può vedere, il ninja ha il classico taglio che abbiamo imparato ad amare in Naruto Shippuden, con un ciuffo più lungo che ricade sul coprifronte.

Hai mai pensato a come potrebbe apparire Sasuke disegnato con lo stile di altre serie famose? Ad ogni modo, cosa ne pensi della versione proposta da pumiih? Scrivilo qui sotto nei commenti