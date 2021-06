Naruto Shippuden: la community omaggia Itachi Uchiha in occasione del suo compleanno

La controversa ed emozionante storia di Itachi Uchiha, fratello maggiore di Sasuke, lo ha consacrato come uno dei personaggi più amati dalla community di Naruto. Il potentissimo shinobi specializzato nelle arti illusorie festeggia quest'oggi il suo compleanno; ecco gli auguri dei suoi fan.

Antagonista, eroe di Konoha, odiatissimo fratello, salvatore, pazzo omicida, ninja dalle doti superbe e fratello amorevole. Tutte queste parole rispecchiano alla perfezione il personaggio di Itachi Uchiha, uno dei più discussi, potenti e amati del mondo creato dal genio di Masashi Kishimoto.

Senza addentrarci nella sua storia, onde evitare spiacevoli spoiler, Itachi era considerato da Konoha come un ninja traditore, accusato di aver ucciso tutti i membri del clan Uchiha. Tutti eccetto uno, suo fratello minore Sasuke, il quale ha giurato vendetta e ha dedicato tutta la sua adolescenza per realizzare il suo obiettivo.

Nel corso dell'opera, però, abbiamo scoperto che non è tutto come appare a prima vista e che, sebbene facesse parte dell'Organizzazione Alba, Itachi non era il personaggio folle che tutti pensavano fosse. Grazie al suo particolare background, il fratello di Sasuke è considerato non solo come uno dei ninja più forti, ma anche come uno dei più profondi.

Nonostante l'opera sia conclusa da diversi anni, la community ancora gli rende omaggio. Il 9 giugno, il giorno del suo compleanno, sui social il suo nome è finito tra le tendenze. Come potete vedere dai tweet in calce all'articolo, per alcuni fan Itachi è semplicemente il miglior personaggio di tutti i tempi. Per altri, è una vergogna che in Boruto: Naruto Next Generations la sua storia non abbia ancora avuto spazio.

E voi cosa ne pensate di Itachi? Lo vorreste rivedere, magari in un flashback, in Boruto?