Naruto Shippuden: cosa indossa il protagonista al di sotto dell'iconica felpa arancione?

Quando si parla di Naruto, si potrebbe discutere per ore e ore sui più svariati argomenti. Il mondo creato da Masashi Kishimoto, infatti, è uno dei più vasti e dettagliati di tutti i battle shonen. Vi siete mai chiesti cosa indossi il biondo protagonista al di sotto della sua iconica felpa nero-arancione? Ecco il suo segreto.

Come avrete notato dall'immagine di copertina dell'articolo, quando Naruto abbassa la cerniera della sua felpa non resta a petto nudo. Il protagonista, infatti, indossa una specie di calza a rete, su cui il fandom si è recentemente mobilitato. Vi siete mai chiesti cosa sia in realtà? Ecco il segreto dell'abbigliamento di Naruto!

Su Reddit, l'utente blade573 ha finalmente svelato questo grande mistero, portando a galla la verità nella community. In uno dei primi data book di Naruto, l'autore Masashi Kishimoto ha spiegato che quel materiale reticolato è un tipo di armatura giapponese.

"Indossa un abito su misura realizzato con una sottile rete metallica per adattarsi alle linee del suo corpo". Questa spiegazione è riferita al design di Anko, che come Naruto e Kiba indossa questo speciale materiale reticolato che garantisce una difesa extra.



Questo indumento, che fa parte della tradizione "guerraiola" giapponese, è noto come kusari gusoku. Indossato dai samurai dell'epoca, esso era indossato al di sotto delle armature per garantire un'ulteriore protezione dai fendenti.

Questo indumento, che fa parte della tradizione "guerraiola" giapponese, è noto come kusari gusoku. Indossato dai samurai dell'epoca, esso era indossato al di sotto delle armature per garantire un'ulteriore protezione dai fendenti.

E voi sapevate già di cosa si trattava oppure pensavate che al Villaggio della Foglia amassero tutti le "calze a rete"?