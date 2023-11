Naruto Shippuden, cosa significa l'incipit del primo episodio

Ve lo ricordate il primo episodio di Naruto Shippuden? Perché nella puntata c'è una differenza sostanziale con il manga di Masashi Kishimoto, una scena che infatti nella controparte cartacea non c'è ed è stata inserita all'inizio dell'anime.

Ora che Naruto Shippuden è arrivato su Prime Video vogliamo riportarvi con la mente ai momenti di uscita dell'anime, ricordando un elemento che forse non sovviene a tutti quando si parla dell'inizio dell'anime: il flashforward nel covo di Orochimaru.

A differenza del manga di Kishimoto infatti all'inizio di Naruto Shippuden, proprio nella prima puntata, si vede un flashforward degli eventi che nell'anime avranno luogo dall'episodio 51, cioè l'arrivo di Naruto, Sakura, Sai e Yamato nel covo di Orochimaru, nonché la prima volta che Naruto e Sakura rivedono Sasuke dopo che lui aveva abbandonato il villaggio della foglia.

Un momento che lì per lì aveva spiazzato gli spettatori che non conoscevano il manga, anche perché si tratta di eventi che si vedranno molto più avanti e che non hanno una correlazione così diretta con la prima saga di Naruto Shippuden, cioè quella del salvataggio di Gaara dalle grinfie di Sasori e Deidara.

Perciò se siete fra quelli che lo guardano ora per la prima volta e non sapete nulla del manga non preoccupatevi, è un aggiunta fatta dall'anime di Naruto Shippuden che lì per lì potrebbe spiazzare ma che verrà poi ripresa più avanti nella serie animata.

E voi ve lo ricordavate questo particolare? Diteci tutto nei commenti, noi vi lasciamo ai nuovi episodi di Naruto Shippuden su Italia 2.