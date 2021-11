Naruto Shippuden, cosa vedere dopo la serie anime? La guida, tra film e sequel

Dopo Naruto, Studio Pierrot lanciò il progetto Naruto: Shippuden, un modo per separare la fase del ninja biondo pre e post timeskip. Nel 2007 si presentò un ninja rinnovato nel fisico e nella mente, pronto a nuove sfide e battaglie. Ci sono voluti moltissimi anni e centinaia di episodi, ma alla fine anche Naruto Shippuden si concluse nel 2017.

Con essa, tuttavia, non è di certo finita la storia di Naruto. No, il ninja biondo che per tanti anni ha accompagnato milioni di fan è ancora vivo e vegeto in altri franchise sequel. Come proseguire la storia di Naruto dopo Naruto: Shippuden? Si parte con il film The Last: Naruto The Movie, che ci porta avanti di un paio d'anni nel tempo.

Aiutano anche le light novel Naruto Shinden e i Naruto Retsuden, romanzi che ampliano ulteriormente le storie dei ninja nel frangente che va dal matrimonio con Hinata alle prime fasi di Boruto. E proprio Boruto è un altro cardine fondamentale della storia: il film Boruto the Movie sancisce l'ingresso nella nuova generazione, da accompagnare con il volume unico del manga Naruto: Il settimo hokage e il marzo rosso.

L'ultimo progetto poi da seguire è l'anime di Boruto: Naruto Next Generations ancora in corso e che durerà svariati anni. Per chi lo preferisce, è possibile seguire la storia con i ragazzi più giovani anche in formato manga con il Boruto di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto.