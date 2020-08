Naruto Shippuden: un cosplay della bellissima Konan mentre si prepara all'azione

Quello di Naruto Shippuden è un mondo ricco di personaggi, tutti diversi tra loro e spesso con abilità uniche. Ciò si riflette anche sull'abbigliamento e sull'aspetto, dando ai fan la possibilità di vestirsi in modi sempre diversi se desiderosi di realizzare un cosplay dedicato a Naruto e compagnia.

Recentemente vi abbiamo presentato Sakura Haruno di Azey-chan, un cosplay ottimamente realizzato, ma anche un travestimento maschile di Sasuke Uchiha. Oggi invece vi proponiamo di andare a sondare un personaggio che un tempo era sulla sponda opposta: Konan, membro dell'organizzazione Alba. L'amica di Pain che per lungo tempo è stata avvolta nell'oscurità deciderà poi di passare dalla parte di Naruto, trovando la morte infine nel Villaggio della Pioggia.

A creare un cosplay di Konan ci ha pensato Cherry.Cosplay, anche conosciuta come Shari Molina. La ragazza ha realizzato ben tre foto di Konan che potete vedere in basso. Il set ci permette innanzitutto di guardare la realizzazione dei capelli, lilla e raccolti a destra con un fiore di carta dello stesso colore, ma anche il trucco del viso. Nella prima foto in particolare si può ammirare lo splendido trucco utilizzato che sembra preparare Konan a un attacco con i suoi famosi shuriken di carta. Vi è piaciuto questo cosplay a tema Naruto Shippuden?