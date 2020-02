Naruto Shippuden: un cosplay di Kakuzu diventato virale ha ucciso gli Avengers

Di tanti anime e manga, sicuramente Naruto: Shippuden è tra i più conosciuti in tutto il mondo. L'opera nata dal genio di Masashi Kishimoto ha messo radici in ogni paese, creando una folta schiera di fan che omaggiano a modo proprio l'anime. È ciò che ha fatto un cosplayer che ha deciso di vestire i panni di Kakuzu ma non troppo fedelmente.

Kakuzu faceva coppia con Hidan e componeva il duo degli immortali dell'organizzazione Akatsuki. Il loro vagabondare però terminò in Naruto: Shippuden quando affrontarono i membri del Villaggio della Foglia. Fu proprio in quell'occasione che Kakuzu mise in mostra tutte le sue capacità e la tecnica proibita di cui era in possesso che gli permetteva di utilizzare i cuori conquistati con cui creava delle maschere, bianche e ognuna di esse aveva un colore che si riferiva a una materializzazione del chakra.

Il cosplayer postato da DraftDraw su Reddit e che potete vedere in calce però ha deciso di dare un nuovo piglio al personaggio, gettandolo in un certo senso nel mondo degli Avengers. Il Kakuzu in questione ha conquistato i cuori di Capitan America, Thor, Hulk e Iron Man, inserendo le loro maschere sulla schiena. Non ci chiediamo a che materializzazioni del chakra si riferiscano queste maschere, ma sicuramente è un'idea originale per realizzare il personaggio di Naruto: Shippuden.

Sempre a tema Naruto: Shippuden, una famiglia ha recentemente preparato un cosplay dell'Akatsuki, mentre il mondo del ninja arriva anche sui ring grazie al wrestler Venom.