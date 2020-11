Naruto: Shippuden, un cosplay perfetto per Temari del Villaggio della Sabbia

Tra i tanti personaggi che fecero la loro prima apparizione durante il torneo dei Chunin in Naruto ci fu un trio particolare che poi sarebbe stato anche uno dei nemici principali della saga. Dal Villaggio della Sabbia, per affrontare le sfide del torneo a Konoha, arrivarono Gaara, Kankuro e Temari. Di questi, Temari è la sorella maggiore.

Nonostante la loro iniziale natura da nemici, Temari diventerà un personaggio che apparirà spesso in Naruto e poi in Naruto: Shippuden e Boruto: Naruto Next Generations, in quest'ultima nelle vesti di mamma di Shikadai. La sua capacità principale è quella di sfruttare il chakra del vento, in particolare grazie al gigantesco ventaglio che porta sulla schiena. Grazie a questo è in grado di utilizzare attacchi letali che possono tagliare qualunque cosa.

Intesserà un particolare rapporto con Shikamaru Nara, che fu anche suo avversario durante il Torneo dei Chunin. Ora vediamola come in Naruto: Shippuden grazie a questo cosplay appartenente purtroppo a una cosplayer sconosciuta. In basso vediamo Temari col vestito nero e varie fasce rosse, come l'abbiamo vista durante la seconda serie del ninja biondo. Immancabili i capelli biondi raccolti in quattro ciuffi e poi il gigantesco ventaglio che usa per combattere contro i suoi nemici.

Alle sue spalle, l'ambientazione richiama molto quella giapponese che abbiamo visto nei piccoli villaggi dei vari paesi ninja. Un cosplay di Temari praticamente perfetto, cosa ne pensate? E sempre a proposito di cosplay, avete già notato questo ipnotico Itachi Uchiha?