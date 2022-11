Naruto Shippuden: un cosplay di Sakura Haruno tutta italiana di Robin Ren

Naruto Shippuden ha segnato il ritorno dei ninja, ma stavolta con un aspetto più adulto. Naruto ha deciso di seguire Jiraiya in giro per il paese e per il mondo ninja, così da potersi allenare, lasciandosi al Villaggio della Foglia tutti gli amici che si era fatto. E così sono passati ben due anni, durante i quali ovviamente sono tutti cresciuti.

Quelli che un tempo erano tredicenni che affrontavano le sfide del torneo chunin, la guerra con gli altri villaggi e il quintetto del suono, sono cresciuti e hanno guadagnato qualche anno di esperienza e di maturazione. Sono tutti cambiati molto in Naruto: Shippuden e la differenza si vede subito dato che il ninja biondo è riuscito ad affrontare Kakashi nel primo allenamento di gruppo, ovviamente insieme alla sua compagna di team Sakura Haruno.

Anche Sakura, da molti reputato un personaggio inutile in Naruto, è cambiata molto nel corso di questi due anni, imparando sia l'arte medica che quella di battaglia, diventando a tutti gli effetti un clone di Tsunade. La sua qualità emerge anche in questa foto realizzato dall'italiana Robin Ren. In questo cosplay Sakura Haruno si sistema i guanti per prepararsi alla battaglia, con la sua solita divisa rossa.

