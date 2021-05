Naruto Shippuden: un cosplay di Tsunade favoloso di Jannet

I ninja più forti del Villaggio della Foglia ricoprono spesso il ruolo di Hokage e il cui volto viene impresso sulla montagna di roccia che sorge alle spalle dell'insediamento. Nel corso della storia di Naruto, Naruto Shippuden e Boruto abbiamo visto tanti Hokage in azione, ma colei che ha occupato per più tempo il seggio è stata Tsunade.

Infatti nei volumi e negli anime di Naruto, dopo il terzo Hokage che abbiamo visto all'opera per la prima decina di tankobon, il ruolo è stato ricoperto da Tsunade, che è stata in carica fino alla fine, escludendo le brevissime parentesi con Kakashi e Naruto. Solo con Boruto: Naruto Next Generations abbiamo visto davvero il ninja biondo nel ruolo, ormai adulto, con Tsunade sostituita completamente.

Jannet ha deciso di regalare ai suoi fan un'interpretazione della quinta Hokage Tsunade con un cosplay. Sono ben tre i post con varie foto inserite sul suo account Instagram nel corso degli ultimi giorni e che cumulativamente hanno raggiunto oltre 40000 like. La Tsunade di Jannet riproduce le caratteristiche fondamentali dell'Hokage, dai capelli biondi al Byakugo e il ciondolo, passando per gli indumenti. La cosplayer non si fa sfuggire però l'opportunità di calarsi ancora di più nella parte, concedendosi qualche bicchierino per rinvigorirsi dopo una sconfitta al tavolo da gioco. Un cosplay a tema Naruto davvero notevole e fedele.

Anche Alina Becker ha vestito i panni di Tsunade, mentre grazie a Jiraiya conosciamo una delle caratteristiche più iconiche dell'Hokage nel dettaglio.