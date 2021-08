Naruto Shippuden: La cosplayer Pachecod ricrea il design di Orochimaru

L'opera di Masashi Kishimoto ha avuto un profondo impatto sul mondo dei fumetti giapponesi, diventando una delle opere più famose degli ultimi anni. Per questo sono numerosi i cosplay dedicati a Naruto: in questa notizia vi segnaliamo uno dedicato ad Orochimaru.

L'avversario dei protagonisti ha subito colpito gli appassionati, grazie ad un design ispirato e ad una storia avvincente. In calce alla notizia trovate quindi il cosplay di Pachecod, che ha condiviso su Instagram alcuni scatti dedicati al famoso personaggio. Oltre ad una foto in cui ha anche aggiunto un serpente, nel post della celebre piattaforma social è presente un breve video in cui la cosplayer mostra la giacca del suo costume. I fan hanno accolto positivamente le foto, che hanno ricevuto oltre 5 mila Mi Piace e numerosi commenti, in cui si complimentano con la cosplayer per l'ottimo lavoro fatto per il trucco del volto di Orochimaru.

Oltre alle varie puntate di Naruto, il personaggio è presente anche nelle puntate di Boruto, anime sequel incentrato sul figlio del famoso ninja del Villaggio della Foglia. Se cercate altro merchandise dedicato alla celebre opera del mangaka Masashi Kishimoto, vi segnaliamo questa linea di vestiti ispirati a Naruto e ideata dall'azienda di abbigliamento sportivo Champion.