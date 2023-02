Naruto Shippuden: la dichiarazione di guerra di Madara Uchiha in una statua da collezione

La serializzazione del manga di Naruto è finita da ormai quasi un decennio, anche se il cast di protagonisti continua a vivere nel cuore degli appassionati. Mentre la storia di Naruto e di altri ninja di Konoha prosegue nel sequel Boruto, chi non vedremo mai più è Madara Uchiha, considerato uno dei migliori villain del medium.

Presto Naruto ricomincerà con uno spin-off dedicato al protagonista vincitore della Narutop99. Questo progetto probabilmente non sarà incentrato su Madara Uchiha, la cui storia è già stata raccontata nel corso dell'opera originale.

Dopo una lunga storia d'amicizia e battaglie, Madara firmò un trattato di pace con Hashirama per mettere fine alla diatriba tra i Clan Uchiha e Senju. Da quell'alleanza nacque il Villaggio della Foglia, le cui redini vennero però prese in mano da Hashirama. In disaccordo con la politica condotta da Konoha, Madara abbandonò gli Uchiha e mosse guerra contro il suo vecchio rivale. Dal confronto leggendario tra i due uscì vittorioso il primo hokage. Ecco un artwork dello scontro tra Hashirama e Madara, ma al Colosseo.

Decenni dopo, Madara Uchiha tornò a tormentare il mondo degli shinobi per via dell'Edo Tensei di Kabuto. In questa figure da collezione di Konoha Studio dedicata a Madara vediamo il fantasma degli Uchiha preparsi a una nuova battaglia armato della sua falce Kusarigama e del ventaglio Gubai. Attorno alla sua figura il chakra blu del Susanoo si sta formando. Alta 34 centimetri, la statua debutterà sul mercato entro la fine dell'anno a un prezzo di 195 euro.