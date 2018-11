Naruto Shippuden, domani sera terminerà lo scontro fra Kabuto e gli Uchiha?

Vi ricordiamo che le suddette puntate di Naruto Shippuden verranno poi ritrasmesse sempre su Mediaset Italia 2 durante la notte fra martedì e mercoledì, a partire dalle ore 00:15 circa. Le repliche settimanali della decima stagione, invece, andranno regolarmente in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 19:25 alle 20:20 circa.

Come ogni domenica sera, domani sera la rete televisiva Mediaset Italia 2 trasmetterà due puntate ancora inedite di Naruto Shippuden . Come si concluderà il recente scontro fra Kabuto e i fratelli Uchiha ? Scopriamolo subito dopo il salto, attraverso le sinossi pubblicate sul sito ufficiale dell’emittente!

