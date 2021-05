Naruto Shippuden: dov'era Kakashi quando morì Minato?

Sta per tornare Naruto Shippuden in Italia. Finalmente è stato ripreso il doppiaggio degli episodi che porterà i fan nostrani a fare altri passi in avanti nell'enorme storia imbastita anni or sono da Masashi Kishimoto. Durante la Quarta Grande Guerra Ninja abbiamo visto molti eventi su vari fronti.

Con il nostro riassunto della Quarta Grande Guerra Ninja li abbiamo ripercorsi, ma ricordate dov'era Kakashi in Naruto: Shippuden quando Minato morì in seguito all'attacco di Tobi al Villaggio della Foglia?

Kakashi aveva partecipato alla Terza Guerra Ninja sotto il comando proprio del futuro quarto Hokage. Si era pertanto distinto in battaglia, così come altri suoi compagni, e aveva già ottenuto lo Sharingan. Eppure, a causa della sua giovane età, fu tenuto da parte nella battaglia a Konoha. Infatti, insieme ad altri ninja della sua età come Asuma Sarutobi, Yuhi Kurenai e tanti altri, Kakashi è stato tenuto in disparte in modo da rimanere al sicuro dalla battaglia che si stava consumando nelle altre zone del villaggio.

In questo modo, i ninja più anziani si sarebbero assicurati che le nuove generazioni avrebbero avuto ancora vita lunga, mentre i più esperti si occupavano di gestire la situazione. Considerata la situazione, la scelta dei ninja più anziani è stata giusta.